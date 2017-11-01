Петербург вошел в тройку "счастливых регионов" России

Северная столица России стал одним из самых счастливых регионов РФ в прошлом месяце. К такому выводы можно прийти, изучив новое исследование Медиалогии.
Компания подготовила рейтинг регионов РФ по упоминаемости в социальных сетях слова "счастье" в сентябре прошлого года.
Первое место заняла Москва – частота упоминаемсти 21,10%. Петербург сохраняет второе место с показателем в 16,06%. На третьем месте Крым, но с большим отрывом – 4,26%.
В прошлом аналогичном рейтинге за сентябрь Петербург также занимал второе место, но с меньшим процентом – 13,31%.