В Петербурге с 3 ноября вводятся новые ограничения движения

С пятницы, 3 ноября, в Петербурге вводятся новые ограничения движения транспорта, сообщают в ГАТИ.

До воскресенье, 5 ноября, в ночное время (с 23:00 до 5:00) ограничено движение на перекрестке улицы Композиторов и проспекта Просвещения в связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия. Кроме того, в ночь с 4 на 5 ноября будет закрыто движение по улице Композиторов в створе проспекта Просвещения.

С 3 по 10 ноября будет ограничено движение по Большой Озерной улицы от Поклонногорской улицы. до Ушаковской улицы.

Продолжается строительство путепровода в створе Поклонногорской улицы. Из-за этого с 3 ноября по 20 декабря продлевается действие следующих закрытий дорожного движения:

— Поклонногорская улица от проспекта Энгельса до Арктической улицы;

— Громовская улица от Ярославского проспекта до Костромского проспекта;

— Костромской проспекта от улица Сергея Марго до Поклонногорской улицы, включая перекрестки;

— улица Сергея Марго от Костромского проспекта до Удельного проспекта;

— Поклонногорская улица от Ракитовской улицы до ж/д;

- Первомайский проспекта от Мгинского переулка до Поклонногорской улицы;

— Поклонногорская улица от Афонской улицы до ж/д, включая перекрестки;

— Главная улица от Афонской улицы до Поклонногорской улицы;

— Мгинский переклок. от 2-й Утиной улицы до Главной улицы

Также с 16 ноября будет закрыт для движения транспорта Удельный проспект от улицы Сергея Марго до Поклонногорской уицы, включая перекрестки.

До 20 декабря ограничено движение по Поклонногорской улицы от Ракитовской улицы до Арктической улицы.

В связи с производством работ по ремонту трамвайных путей с 3 по 9 ноября ограничено движение транспорта по проспекту Непокоренных у площади Мужества.