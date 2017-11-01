ФСБ запретила петербургским панкам отмечать столетие революции

Концерт под названием Rock against capitalism («Рок против капитализма») в Петербурге отменен после визита сотрудника ФСБ к одному из его организаторов.

Музыкальный фестиваль любители панк-рока хотели посвятить столетию Октябрьской революции. Концерт должен был состояться 7 ноября. Но, по словам участника Rock against capitalism, Олега Смирнова, накануне, 31 октября, к нему на работу пришел мужчина, который представился сотрудником ФСБ.

Он объяснил, что если концерт не будет отменен, то не исключены массовые задержания посетителей на площадке клуба «Мани хани», сообщает «Фонтанка»,

В качестве причины для отмены концерта сотрудник ФСБ назвал накаленную обстановку в стране и упомянул фамилию оппозиционера Алексея Навального. При этом Смирнов отметил, что участники фестиваля не являются его сторонниками.

«Это должен был быть открытый концерт. Если бы мы звали только своих, то принципиально провели бы фестиваль, а так мы не знаем, кто туда придет, поэтому решили не подвергать опасности посетителей», – приводит его слова издание.

В управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти от комментариев отказались.