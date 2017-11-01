Суд отказался вернуть Марсову полю статус гайд-парка

Петербургский городской суд отказался удовлетворить иск местных жителей о восстановлении статуса гайд-парка на территорию Марсова поля. Об этом в среду, 1 ноября, сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

«Cуд отказал в удовлетворении требований <…> В объяснениях суду истцы, в том числе, пояснили, что проводить мероприятия в Удельном парке неудобно, так как там одни белки живут», — уточняют в пресс-службе.

Ранее губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко заявил, что на Марсовом поле отныне запрещено митинговать из-за акций сторонников оппозиционера Алексея Навального. Прежде, 21 августа, стало известно о запрете митингов и акции протеста на Марсовом поле. Теперь Марсово поле, где проводились митинги в защиту Исаакиевского собора, Пулковской обсерватории, ЛГБТ и многие другие, исключено из перечня специально отведенных мест, предполагающих особый порядок проведения публичных мероприятий.