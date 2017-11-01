В Приморском районе закроют троллейбусное движение

С субботы, 4 ноября, в Приморском районе Петербурга закроют троллейбусное движение по Торфяной дороге, сообщили в «Горэлектротрансе».

По 17 ноября будут проводиться ремонтные работы на теплотрассе. С 01:00 4 ноября и до 01:00 18 ноября на Торфяной дороге временно закроют троллейбусное движение. Движение маршрута №23 будет полностью закрыто, проезд №25 будет перекрыт от конечной станции «Улица Шаврова» по Комендантскому проспекту, улице Уточкина и по действующей трассе до конечной станции «Улица Генерала Хрулёва».

Кроме того троллейбус №40 не будет ездить от конечной станции «Светлановский проспект» по действующей трассе до Гаккелевской улицы, затем по Гаккелевской улицы до конечной станции «Комендантская площадь».