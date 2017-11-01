В 2018 году стоимость проезда в Петербурге останется прежней

Стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга в будущем году сохранится. Об этом во время выступления в Заксобрании заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

"Планируемые ассигнования позволят сохранить на уровне 2017 года стоимость проезда в общественном транспорте", - сообщил Полтавченко. Он добавил, что считает такой шаг абсолютно оправданным, учитывая прошлогоднее повышение тарифов.

Как стало известно ранее, в будущем году Полтавченко намерен открыть как минимум пять новых станций метро. «Я не очень большой любитель перерезать красные ленточки, но в следующем году надеюсь сделать это не менее пяти раз — на станциях "Проспект Славы", "Дунайский проспект", "Южная", "Новокрестовская" и "Беговая"", — заявил градоначальник.

Прежде стало известно, что Смольный отказался повышать цену проезда в маршрутках. Для коммерческих перевозчиков, которых в городе порядка 15, устанавливается максимальный тариф в зависимости от протяженности их маршрутов. Подавляющее большинство приходится на средние маршруты с 40-рублевой планкой, у коротких этот уровень колеблется от 36 до 38 рублей.