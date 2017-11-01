Медведев уволил главу дамбы Петербурга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил гендиректора федерального казенного предприятия "Дирекция комплекса защитных сооружений города Санкт- Петербурга Министерства строительства и ЖКХ РФ" (Дирекция КЗС) Владимира Щекачихина в связи с утратой доверия.

Такое распоряжение главы кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Щекачихин родился в 1953 года в городе Венев Тульской области. В 1981 году окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина по специальности "Гидротехническое строительство речных сооружений и электростанций", инженер-строитель - гидротехник.

После окончания учебы по комсомольской путевке был направлен на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку по возведению сооружений защиты Ленинграда от наводнений. Прошел путь от мастера до генерального директора. Возглавлял Дирекцию КЗС с ноября 2006 года.