Надпись "дурак" на лбу ученика обошлась петербургской преподавательнице в тысячу рублей

Накануне, 31 октября, суд назначил учительнице петербургской школы, написавшей на лбу ученика слово "дурак", минимальный по инкриминируемой ей статье штраф в размере одной тысячи рублей, передает ТАСС.

"Суд признал преподавателя виновной в правонарушении и назначил штраф в минимальном размере – одной тысячи рублей, с учетом смягчающих обстоятельств - наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка", - уточнила старший помощник прокурора Петербурга по связям со СМИ Юлиана Алексеева.

Инцидент произошел 21сентября в школе номер 684 на Пулковском шоссе под названием "Берегиня" на прошлой неделе. Под горячую руку педагога попался восьмилетний ученик второго класса.

По словам учителя, дети "бесились на перемене, разрисовывали себе фломастерами руки", после чего она пригрозила: "Кто еще раз на себе нарисует татуировку, тому на лбу напишу "дурак". После надписи на лбу ребенка родители мальчика пожаловались в Минобрнауки, городскую прокуратуру и комитет по образованию Смольного

Позже стало известно, что провинившуюся учительницу уволили по статье.