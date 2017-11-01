«Метрострой» будет строить верфь за 6 млрд рублей

Компания «Метрострой» стала победителем конкурса на первый этап строительства судостроительного комплекса «Северная верфь»» в Петербурге, говорится в документе размещенном на сайте госзакупок накануне, 31 октября.

«Метрострой» выиграл подряд, набрав 92,76 баллов из 100, предложив выполнить работы за 6 млрд рублей. Второй претендент, самарская компания ООО «Больверк» набрала на 0,01 балла меньше - 92,75 баллов. Ее ценовое предложение составило 5,9 млрд рублей.

Помимо цены, среди критериев значились также опыт исполнения аналогичных контрактов, наличие необходимого оборудования и финансовые показатели деятельности предприятия.

Проект модернизации завода предполагает четыре этапа. На первом будет необходимо до 3 декабря будущего года построить на Корабельной улице стапельные площадки с крановым оборудованием для создания корпусов судов длиной до 250 метров, а также несколько других помещений. Правительство Петербурга согласовало превышение предельно допустимой высоты зданий в районе до 76 метров.