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Картина дня: платная трасса, "Сад памяти" и "Южная широтная магистраль"

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© Фото: pxhere.com

Темы дня

Какие участки трассы М11 станут платными, что представляет собой новый мемориал во Всеволожске и в каком году закончат строительство новой магистрали.

Главная новость 31 октября, по версии Монитора, касается трассы М11. Два ее участка стали платными. Первыми об этом написали  MR7 (07:05), 78.ru (07:20) и Регнум (07:30) .

Подписанным распоряжением устанавливается, что автомобильная дорога М-11 Москва - Петербург на участках 208-й км - 258-й км в Тверской области и 334-й км - 543-й км в Новгородской области будет использоваться на платной основе.

Участки становятся платными на 93 года - до 7 июля 2110 года. Объехать их можно будет по трассе М-10 "Россия". Средства, полученные за счет сбора платы за проезд, направят на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог.

Вторая по популярности тема дня: во Всеволожске открыли "Сад памяти" жертв авиакатастрофы над Синаем. Памятник представляет собой коридор из заостренных плит, изготовленных из кортеновской стали, на которых высечены имена всех 224 погибших. Между плитами расположены цилиндрические конструкции из нержавеющей стали, напоминающие орган, которые в ветреную погоду будут издавать произвольный гул, усиливающий восприятие памятника. Художественная подсветка позволит видеть его в темное время суток с Дороги жизни.

Главной частью мемориального комплекса является "Роща памяти": массив краснолистных кленов, количество которых соответствует числу погибших семей — 128, а также аллеей из 25 елей — по числу погибших детей. 

Еще одна популярная тема дня - Смольный ищет подрядчика для проектирования Южной широтной магистрали. Заявки на конкурс принимают до 21 ноября, победителя объявят до 27 ноября. Согласно документу, подрядчик должен будет закончить работы до 8 ноября 2019 года.

Проектируемая часть магистрали будет проходить по территории Пушкинского района города. Документация должна предусматривать строительство дороги от планируемой улицы Сарицкой до шоссе Подбельского, возведение транспортных развязок на пересечении с планируемой улицей Сарицкой, Петербургским шоссе и шоссе Подбельского, строительство путепроводов через железнодорожные пути Балтийского и Витебского вокзалов, реконструкцию шоссе Подбельского на участке от улицы Сетевой до продолжения шоссе Подбельского до Южной широтной магистрали.

Самыми оперативными 31 октября стали "Фонтанка", 78.ru и "Санкт-Петербург.ру".

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