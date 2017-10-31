В «Музее варежки» соберут теплые вещи для детей-сирот

В среду, 1 ноября, в Петербурге стартует ежегодная акция «Подари тепло ребенку» по сбору теплых вещей для детей-сирот и детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Акцию организует благотворительный фонд «Время помогать».

Сбор вещей будет проходить в «Музее варежки» на набережной реки Мойки, 87 каждый день с 11:00 до 19:00. Принимаются как новые вещи, так и бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии: варежки, носки, шапки и шарфы. Размеры от грудничков до 17-летних подростков.

Собранные вещи передадут в социально-реабилитационные центры Ленобласти, которым оказывает помощь фонд «Время помогать».

Помочь фонду можно следующим образом: отправить SMS-сообщение на номер 3434. В тексте нужно указать слово «ЯПОМОГАЮ» (слитно) и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Например: ЯПОМОГАЮ 150. Можно пожертвовать от 10 до 5 тыс. рублей.