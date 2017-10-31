С ноября тайм-аут для суточных проездных увеличат в два раза

В петербургском метрополитене решили увеличить время запрета повторного действия суточных проездных. Тайм-аут повысят до 20 минут.

Это коснется суточных единых проездных для трамваев, троллейбусов, автобусов и метро от одних до двух суток. Изменения будут действовать уже со среды, 1 ноября.

Также с 1 ноября начнут оформлять кассовый чек для ряда месячных проездных: для месячных именных единых, месячных комбинированных и месячных именных билетов метро.

‍В июле в петербургском метро вдвое сокращали время повторного использования проездного - до 10 минут. Изначально планировалось, что тайм-аут для суточных проездных будет действовать полчаса. В мае этого года было решено сократить его до 20 минут.