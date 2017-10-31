Ученые из Петербурга создали карту шумов

Сотрудники Балтийского государственного технического университета («Военмеха») Николай Иванов и Петр Матвеев создали карту шумов Петербурга, сообщает «Город 812».

Создатели карты вывили, что самые шумные районы Северной столицы расположены в центре, а следом за ними идут Пушкин, Шушары и поселок Ленсоветовский.

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«Все очень быстро меняется, и после того как в Пулково построили новую взлетно-посадочную полосу, карта шума преобразилась. В Ленсоветовском самолет пролетает прямо над домами, и стоя во дворе последнего дома, можно уже лица пассажиров в окнах разглядывать. Кроме того, именно там самолеты выпускают шасси — резкий подскок и усиление шума и вибрации. Впрочем, от взлетающего самолета грохота еще больше, чем от идущего на посадку», - сообщил один из авторов карты доцент Петр Матвеев.

На карте видно, что на 70% территории уровень шума превышен. В норме он только в Курортном районе.

Первую шумовую карту Ленинграда составили еще в 1971 году. Самые шумные места оказались в Автове – улицы Автовская, Краснопутиловская и Зайцева. На втором месте – проспект Газа, Пироговская набережная и угол Колокольной и Марата. Самым бесшумным местом тогда была 6-я линия Васильевского острова и улица Васи Алексеева.

Фото: gorod-812.ru