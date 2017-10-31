Директор петербургского лицея стал заслуженным учителем России

Президент РФ Владимир Путин присвоил директору петербургского физико-математического лицея N 239 Максиму Пратусевичу звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Такой указ появился на официальном портале правовой информации.

Пратусевич возглавляет Президентский физико-математический лицей №239 с 2009 года. В 2011 году он стал победителем конкурса «Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Санкт-Петербурга», а в 2012 году - абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Директор школы». За годы работы в лицее он вывел образовательное учреждение в лидеры общероссийских рейтингов, сделав его одним из символов Петербургской школы.

В этом году лицей возглавил рейтинг лучших школ России, который составлялся Московским центром непрерывного математического образования.

Физико-математический лицей №239 был основан в 1918 году. За время существования неоднократно менял свои номера и названия, а также место расположения. В 1961 году школа стала специализированной физико-математической. С 1975 года располагается в здании бывшего училища Святой Анны на Кирочной улице, 8а.

В школе учились лауреаты премии Филдса Станислав Смирнов и Григорий Перельман. Последний известен благодаря доказательству гипотезы Пуанкаре.

До недавнего времени в этом лицее работали шесть Заслуженных учителей России - Максим Пратусевич стал седьмым обладателем этого почетного звания среди педагогов прославленного физико-математического лицея.