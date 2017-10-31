С пятницы, 3 октября, в Петербурге четыре трамвая временно изменят маршруты у площади Мужества, сообщают в ГУП «Горэлектротранс».

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Маршрут будет изменен на две недели - с 5:00 3 ноября до 5:00 17 ноября. Трамвайное движение закроют по Политехнической улице у площади Мужества. Изменения коснуться трамваев №38, 40, 55 и 61. Причина таких изменений - ремонт путей.

Также трамвайное движение будет закрывать в ночное время по Петергофскому шоссе на участке от к/ст «ЛЭМЗ» до Петербургского шоссе. Это изменит работу трамвая №36. Движение закроют в ночное время с 23:30 до 05:20 с 2 ноября по 15 ноября.