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Во Всеволожске открыли Сад памяти жертв авиакатастрофы над Синаем

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© Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
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    В этот день два года назад в результате теракта погибли 224 человека.

    Во вторник, 31 октября, на Румболовской горе во Всеволожске был открыт мемориал в память о жертвах авиакатастрофы над Синайским полуостровом.

    Памятник представляет собой коридор из заостренных плит, изготовленных из кортеновской стали, на которых высечены имена всех 224 погибших. Между плитами расположены цилиндрические конструкции из нержавеющей стали, напоминающие орган, которые в ветреную погоду будут издавать произвольный гул, усиливающий восприятие памятника. Художественная подсветка позволит видеть его в темное время суток с Дороги жизни.

    Главной частью мемориального комплекса является «Роща памяти»: массив краснолистных кленов, количество которых соответствует числу погибших семей — 128, а также аллеей из 25 елей — по числу погибших детей. 

    Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
     

    «Сегодня мы открываем не просто памятный мемориал, мы открываем Сад памяти, который будет служить напоминанием о людях, чья жизнь трагически оборвалась в результате террористического акта», — обратился к участникам церемонии губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. «Для нас важно, что это живая аллея. Каждый может посадить здесь дерево памяти, приходить и ухаживать за этим деревом. Это будет то место, где всегда смогут собраться не только родственники, но и те, кто верит в то, что память — это главное, что есть у нас», — добавил губернатор.

    Ранее в полдень в Троицко-Измайловском Соборе состоялась поминальная панихида, колокола во всех церквях Петербурга пробили 224 удара, в память о каждом погибшем. 

    В конце минувшей недели, 28 октября, на Серафимовском кладбище первые лица Петербурга открыли памятник жертвам террористического акта над Синаем «Сложенные крылья».

    Во вторник, 31 октября, исполняется два года со дня крушения самолета Airbus A321, следовавшего рейсом Шарм-Эль-Шейх – Санкт-Петербург. В авиакатастрофе над Синайским полуостровом погибло 224 человека, 48 из них – жители Петербурга.

    В результате экспертиз не удалось определить останки семи человек из 224 погибших в авиакатастрофе. Неопознанные фрагменты были захоронены на Центральной аллее Серафимовского кладбища 20 мая этого года. Теперь на этом месте установлен памятник: два сложенных крыла самолета и саркофаг напоминают о прерванном полете рейса «Шарм-эль-Шейх – Петербург».

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