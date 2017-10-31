Движение по двум улицам Петербурга будут перекрывать по ночам

С четверга, 2 ноября, в Петербурге начнутся ограничения автомобильного движения на нескольких дорогах.

Так, с 2 по 4 ноября в ночное время будет ограничен проезд по Шпалерной улице на участке от Потемкинской до Таврической, включая Водопроводный переулок и Таврическую улицу. Будет вестись ремонт дорожного покрытия, сообщают в ГАТИ.

Ограждение у дома по адресу Заневский проспект, 71 закроет движение транспорта на Гранитную улицу. Запрет будет действовать с 2 по 6 ноября.

Также будет продолжаться ремонт теплосети на Серебристом бульваре: будет закрыт проезд по нечетной стороне аллеи Поликарпова.