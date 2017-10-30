На двух линиях метро Петербурга увеличат количество вагонов в составах

В петербургском метро на «оранжевой» и «фиолетовой» линиях увеличат количество вагонов в составе до семи, сообщают в пресс-службе подземки.

Уже неделю в метрополитене проводятся тестовые мероприятия для увеличения числа вагонов — на некоторых станциях поезда останавливаются дальше, чем обычно.

В настоящий момент на линиях работают шестивагонные составы. Новые вагоны к поездам прицепят в связи с открытием новых станций метро, электродепо «Южное» и предстоящим ЧМ-2018.

Ранее комитет по государственному заказу Северной столицы объявил конкурс на закупку новых вагонов для метро. Начальная цена контракта составляет порядка четырех млрд рублей.