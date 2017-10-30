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Чиновник Смольного задержан при получении взятки в 100 тыс. рублей

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© Фото: alupka24.ru

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Кабинет сотрудника комитета по развитию предпринимательства Александра Шахрая осмотрели сотрудники МВД.

В понедельник, 30 октября, в Петербурге задержан сотрудник комитета по развитию предпринимательства Александр Шахрай, в кабинет которого принесли взятку в 100 тыс. рублей.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня в 13 часов 15 минут мирное течение обеденного перерыва в Лицензионном управлении комитета Смольного на набережной канала Грибоедова, 88, было прервано топотом.

Примерно в 13:15 сотрудники «коррупционного» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Петербурга ворвались в кабинет главного специалиста лицензионного контроля комитета 30-летнего Александра Шахрая. За минуту до прихода оперативников местный предприниматель передал ему 100 тыс. рублей, сообщает «Фонтанка».

Сотрудники МВД осмотрели место происшествия и изучили купюры. Есть предположение, что они помечены. Руки главного специалиста тоже будут тщательно изучены.

Примечательно, что две недели назад Шахрай стал жертвой угонщиков. У него похитили престижный Mercedes S-63 пятилетней давности.

По данным декларации о доходах прошлого года, Шахрай заработал за 12 месяцев 1,9 млн рублей – почти столько же, сколько председатель. Еще он задекларировал три квартиры, автомобиль BMW X3, раритетный «Москвич-407» и два прицепа.

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