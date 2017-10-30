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На дороги Петербурга вылили 400 кубометров солевого раствора

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© Фото: minakovas - LiveJournal

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Работы на дорогах уже неделю ведутся по зимнему регламенту.

Дорожные предприятия Петербурга  отработали первую неделю по зимнему регламенту: с 23 по 29 октября для обработки магистралей накануне заморозков было использовано почти 400 кубометров солевого раствора

Спецтехника с запасом противогололедных средств дежурит каждую ночь на опасных участках дорог, сообщает Комитет по благоустройству. Всю ночь ведется мониторинг состояния дорожного полотна. Если есть сигнал, что где-то его подморозило, машина выезжает на обработку.

В настоящий момент продолжается уборка города. За неделю с улиц убрали 642 тонн мусора и 3120 тонн смета.

Ранее сообщалось, что на зиму в Петербурге заготовили 21 тыс. тонн противогололедных материалов. Для уборки дорог зимой планируют использовать более 1500 единиц техники.

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