Управляющим компаниям хотят запретить сбор денег за ЖКХ

Управляющие компании могут исключить из цепочки сбора денежных средств за услуги ЖКХ, сообщают Известия.

По информации издания, министерством строительства и ЖКХ РФ разработан законопроект о прямой оплате услуг ресурсоснабжающим организациям, согласно которому будет введена типовая форма единого платежного документа. Этот закон должен способствовать тому, чтобы в управляющих компаниях не задерживались средства, предназначенные для оплаты коммунальных услуг.

По информации Росстата, в первой половине этого года долги за услуги ЖКХ увеличились на 20% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, сумма долга достигла 1,2 трлн рублей.

В минувшем году на принудительном исполнении о взыскании задолженности находилось чуть более четырех млн исполнительных производств. Новый законопроект призван сократить задолженность.

Планируется, что он будет рассмотрен депутатами ГД в осеннюю сессию.