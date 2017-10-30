В Петербурге открыли памятник жертвам теракта над Синаем

В субботу, 28 октября, на Серафимовском кладбище первые лица Петербурга открыли памятник жертвам террористического акта над Синаем «Сложенные крылья».

Вице-губернатор Игорь Албин, возглавлявший в 2015 году Штаб помощи семьям погибших, вспомнил у могилы ту черную субботу, 31 октября 2015 года, когда стало известно о случившемся.

«В сердцах каждого жителя нашего города поселилась боль. Мы много перемещаемся по городу, по стране, по свету, и эта страшная угроза терроризма, которая нависла над миром, над Россией и Петербургом, может коснуться каждого из нас, - сказал он. - Важно, что мы открываем памятник в большую родительскую субботу, когда весь православный христианский мир поминает усопших. Все, что необходимо нашим родным и близким, - это молитва и память. Помним, любим, скорбим. И простите нас за то, что не уберегли ваших родных и близких».

На открытии памятника также присутствовали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и спикер городского ЗакСа Вячеслав Макаров.

Во вторник, 31 октября, во всех храмах Петербурга будут поименно вспоминать 224-х погибших в небе над Синайским полуостровом. В этот день исполняется два года со дня крушения самолета Airbus A321, следовавшего рейсом Шарм-Эль-Шейх – Санкт-Петербург. В авиакатастрофе над Синайским полуостровом погибло 224 человека.

В результате экспертиз не удалось определить останки семи человек из 224 погибших в авиакатастрофе. Неопознанные фрагменты были захоронены на Центральной аллее Серафимовского кладбища 20 мая этого года. Теперь на этом месте установлен памятник: два сложенных крыла самолета и саркофаг напоминают о прерванном полете рейса «Шарм-эль-Шейх – Петербург».