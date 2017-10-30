Шведский телеканал обвинил петербургских хакеров в рассылке вируса-вымогателя

Хакеры из России занимались рассылкой вируса-вымогателя пользователям по всему миру с ложных адресов шведских компаний Telia и PostNord, утверждает шведский телеканал SVT.

По информации телеканала, письма с вирусом получили 1,6 млн интернет-пользователей Швеции. Всего было атаковано 31 государство, в том числе Австралия, Польша, Испания, Италия и Турция. Вирус шифрует все файлы на компьютере и требует выкуп 4-6 тыс. крон (около 440-660 евро) в криптовалюте биткоин.

Читайте также:

Хакеры атаковали сайт «Интерфакса» и требуют выкуп в биткоинах

Доказательствами вины хакеров из России телеканал назвал то, что "криптографическая программа посылает ключ на сервер в России", а IP-адрес "управляется с подключения в центре Петербурга".

Как сообщалось ранее, в 2016 году хакеры похитили с банковских карт россиян 650 млн рублей,.

При этом такая сумма на 15% меньше, чем в 2015 году. Снижение произошло из-за того, что владельцы карт успели изучить самые популярные схемы мошенничества и научились игнорировать их.