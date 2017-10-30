Спасатели обследовали вертолет Ми-8 у берегов Шпицбергена

Спасатели МЧС провели обследование российского вертолета Ми-8, упавшего у берегов Шпицбергена, передает РИА «Новости».

«В точку обнаружения обломков вертолета на 200-метровую глубину российские спасатели опустили аппарат «Фалькон», который обследовал фюзеляж Ми-8 и лопасти вертолета», — сообщили в МЧС, не уточнив состояние фюзеляжа.

Отмечается, что аппарат работал снаружи вертолета.

О крушении вертолета стало известно днем 26 октября. По данным Министерства энергетики РФ, на борту вертолета Ми-8 АМТ находились восемь человек, в том числе петербургские ученые. Это сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев, Максим Каули.

Ранее СМИ сообщали, что причиной крушения вертолета у Шпицбергена назвали ошибку пилотов. Во время полета у побережья архипелага были сложные погодные условия.