На «Технологическом институте» приступила к службе собака-сапер Тая

В понедельник, 30 октября, стало известно, что на станции петербургского метро «Технологический институт» начала службу необычный сотрудник - собака по кличке Тая.

Собака-сапер обучена находить опасные вещества: тротил, гексоген, порох и селитру, сообщают в пресс-службе подземки. Тая будет патрулировать станции метро до 21 декабря этого год: на такой срок прописан в контракте метрополитена с фондом «Доброе сердце собаки».

Собаке-саперу всего год, но на службе она практически с самого рождения. Главная задача собаки – участвовать в досмотре пассажиров. В настоящий момент Тея уже исполняет свои служебные обязанности.