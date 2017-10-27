В Северной столице выберут «Миссис Петербург»

Во вторник, 31 октября, состоится финал восьмого конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Санкт-Петербург-2017», который состоится в гостинице «Санкт-Петербург».

В этом году в финал — 30 замужних женщин в возрасте от 21 до 44 лет. Участницами в этом году стали сотрудницы МВД России, учителя, директора и владельцы бизнеса и домохозяйки.

Кастинг на новую «Миссис Санкт-Петербург» начался по традиции в декабре и завершился в мае. С сентября участницы активно готовились к финалу и принимали участие в промежуточных конкурсах: «Миссис спорт», «Миссис IQ», «Миссис Бикини», «Миссис ПДД» и «Миссис Chef».

В финале участницам предстоит показать жюри свою визитную карточку в формате выхода с детьми, проявить себя в творческом номере, в выходе в купальнике и в дефиле, а также принять участие в необязательном этапе, исполнив нежный белый танец из истории дня Ивана Купалы.

Победительницы будут представлять город и страну на международных конкурсах красоты в 2017 году.

Свою историю единственный в Северной столице официальный конкурс красоты для замужних женщин начал в 2010 году. За семь лет более 1,5 тыс. женщин приняло участие в кастингах и более 300 из них дошли до финала.