День окончания Ленинградской битвы станет праздничной датой

В пятницу, 27 октября, стало известно, что в Петербурге появится новая памятная дата — 9 августа - день окончания Ленинградской битвы.

Комитет по законодательству ЗакСа предварительно одобрил такой проект закона. Депутаты отметили, что Ленинградская битва была одним из самых продолжительных боевых действий в истории Великой Отечественной войны. Она началась 10 июля 1941 года и закончилась только через 3 года, 9 августа 1944 года.

Дата окончания битвы будет внесена в список городских праздников и памятных дат. Включение в данный реестр означает, что памятные мероприятия смогут проводиться за счет бюджета города.