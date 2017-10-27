Станцию метро «Проспект Просвещения» проверяли полтора часа

Вечером в пятницу, 27 октября, в 18:58 станцию метро Петербурга «Проспект просвещения» открыли после проверки. Опасных предметов не обнаружено, сообщают в подземке.
Станция метро была закрыта из-за проверки почти на полтора часа.
© Фото: subway2009.narod.ru
Опасных предметов не обнаружено.
Вечером в пятницу, 27 октября, в 18:58 станцию метро Петербурга «Проспект просвещения» открыли после проверки. Опасных предметов не обнаружено, сообщают в подземке.
Станция метро была закрыта из-за проверки почти на полтора часа.
|
По теме
|
следующая
|
|
следующая
День Всех Святых можно отпраздновать в клубах, барах, и даже библиотеках. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где и как.
Увидеть балет «Щелкунчик» или выступление Куклачева, посмотреть на выставку LEGO и бои роботов – все это можно успеть сделать в дни осенних каникул. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, когда и где.
Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.
Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».
«Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.