На Невском священник пикетировал против закона об оскорблении чувств верующих (ФОТО)

В пятницу, 27 октября, на Невском прошли пикеты против статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко, принявший участие в пикетах.

«В 2013 году депутаты Госдумы РФ приняли поправки к 148 статье Уголовного кодекса. Теперь, после "нововведения", за "оскорбление чувств верующих" в России могут присудить до трех лет тюрьмы», - напомнил он.

Аналогичную акцию Михнов-Вайтенко проводил в ноябре минувшего года.