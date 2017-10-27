С воскресенья, 29 октября, в Петербурге вводятся новые ограничения движения транспорта, сообщают в ГАТИ.

Так, с 29 октября по 31 октября, с 1 ноября по 2 ноября, с 7 ноября по 9 ноября и с 10 ноября по 11 ноября ограничат движение транспорта по Петербургскому шоссе (Пушкин) на участке от Витебского проспекта до Сарицкой улицы.

С 30 октября по 18 ноября ограничат движение по Масляному переулку у дома 6, лит. А.

С 30 октября по 3 ноября, с 5 ноября по 18 ноября и с 20 ноября по 25 ноября ограничат движение транспорта на участке Петроградской улицы от Большого Крестовского моста до Константиновского проспекта. Также, с 30 октября по 3 ноября и с 5 ноября по 9 ноября ограничивается участок Петроградской улицы от Эсперовой улицы до Константиновского проспекта.

С 30 октября по 26 ноября ограничат движение транспорта по Пантелеймоновскому мосту. Также с 31 октября по 26 ноября будет ограничено движение по четной стороне набережной реки Фонтанки на участке от Гангутской улицы до улицы Пестеля.

С 30 октября по 22 ноября будет ограничено движение транспорта по улицы Цимбалина, 25. С 30 октября по 30 декабря ограничат для движения транспорта участок улицы Якубовича от Почтамского переулка до Исаакиевской площади.