В Петербурге отменяют киносеансы «Матильды»

В четверг, 26 октября, сеть кинотеатров «Формула кино» начала отмену киносеансов фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

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Сообщается об отмене по меньшей мере трех утренних сеансов в кинозалах ТРК «Заневский каскад». Зрителям вернули деньги за билеты и объяснили, что произошел технический сбой и звуковая дорожка фильма еще не поступила в распоряжение прокатчика, сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, в других кинотеатрах «Формулы кино» расписание показа «Матильды» обновилось, и время сеанса было изменено.

Накануне вечером, 25 октября, в Петербурге эвакуировали посетителей трех торгово-развлекательных комплексов: «Пулково 3», «ПИК» и «Радуга».

В СМИ звонки об угрозе взрыва связывали с началом проката фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Как сообщают очевидцы, эвакуировали именно кинозалы, расположенные в этих ТРК.