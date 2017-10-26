С 1 ноября в Петербурге начнут штрафовать за неоплаченную парковку

Нарушения правил пользования платными парковками в Петербурге начнут караться штрафами, сообщил в четверг, 26 октября, председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин

По его словам, с 1 ноября любой водитель, который оставит свой автомобиль в пилотной зоне, но не оплатит парковку, может быть оштрафован. Штрафы грозят тем, кто делал это на протяжении последних двух месяцев.

За время существования пилотной зоны платных парковок в Северной столице уже накопилось штрафов на 1,3 млрд рублей.

Ранее стал известен максимальный тариф на платную парковку в Петербурге. Так, для автомобилей категории «А» предельный тариф составит 34,12 рубля за час, для категории «В» – 113,73 рубля, для иных категорий — 170,60 рубля. Реальный тариф останется без изменений: 30, 60 и 120 рублей соответственно.