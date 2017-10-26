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На «Зенит-арене» установили защиту от птиц

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© Фото: Газета.ру

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Механическая система защиты представляет собой стальные струны.

На стадионе  «Зенит-арена» появилась  защита от птиц, рассказал первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Николай Растворцев, сообщает RNS.

По его словам, проектировщик предложил три варианта защиты кровли: механический, акустический и ультразвуковой.

«Механическая система защиты представляет собой стальные струны, натянутые на высоте 10-15 сантиметров от защищаемой поверхности покрытия и расположенные таким способом, чтобы не дать птицам сесть на поверхность кровли стадиона. В настоящее время указанное техническое решение реализовано в полном объеме», — пояснил Растворцев.

Он также добавил, что в настоящий момент обсуждается, необходимо ли устанавливать две другие системы защиты.

История с птицами на «Зенит-арене» началась с интервью Игоря Албина изданию «Спорт день за днем». Он заявил, что именно бакланы виноваты в протекающей крыше стадиона. После этого слова Албина о бакланах стали петербургским мемом.

В интернете активно шутят, говорят, что Албин сам придумал себе прозвище. У баклана с крыши «Зенит-арены» даже появился аккаунт в Twitter, а более 800 петербуржцев подписали петицию о переименовании стадиона в «Баклан-арену».

В итоге Албин назвал свои слова о бакланах на крыше «Зенит-арены» шуткой. Однако спустя день вновь продолжил тему и обвинил в бедах нового стадиона корпорацию «Трансстрой», бывшего генерального подрядчика строительства.

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