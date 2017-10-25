В Петербурге открылся центр восточных культур

В среду, 25 октября, в библиотеке имени Владимира Маяковского открыли Центр восточных культур. Петербуржцы теперь могут бесплатно изучать языки, традиции и особенности стран Ближнего и Дальнего Востока.

В центре собраны издания на 19 языках: китайском, японском, корейском, турецком, хинди.

В центре также будут проводиться лекции востоковедов и демонстрировать фильмы известных восточных режиссеров. Центр восточных культур стал своеобразным подарком для библиотеке, которая в следующем году отметит свое 150-летие