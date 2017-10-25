Трамвай «Стиляга XXI века» приглашает на музыкальную вечеринку «Тра-Ла-Ленд»

В пятницу, 27 октября, в петербургском музейном трамвае состоится вечеринка по мотивам нашумевшего фильма «Ла-Ла-Ленд». В уникальное путешествие по времени и пространству приглашает трамвай «Стиляга XXI века».

Музыкальная вечеринка «Тра-Ла-Ленд» посвящена целой эпохе, нашедшей отражение в оскароносном фильме «Ла-Ла-Ленд», премьере 2017 года. Примерно в те же годы, в которые разворачивается действие картины, в Советском Союзе звучит вокализ «Как я счастлив, что возвращаюсь домой», ставший настоящим мировым хитом в 2000-х. Его исполнителя – петербургского певца Эдуарда Хиля, стали называть «Мистер ТроЛоЛо». Ну и, конечно, происходить действо будет в музейном трамвае, напоминающем своим дизайном и интерьерами ту же эпоху. Так появилась идея музыкальной вечеринки «Тра-Ла-Ленд», объединяющей сюжетные линии полюбившегося многим фильма, советскую и зарубежную музыку, музейный трамвай и романтику вечернего Петербурга.

«Основная идея вечеринки - это не только популярный фильм «Ла-Ла-Ленд», но и в целом музыка в кино, как американского, так и советско-российского. Гостей ожидает легкий экскурс в историю мюзикла. Не обойдется вечер без викторин и шампанского», - сообщают организаторы мероприятия.

Двухчасовая развлекательная программа будет насыщена как музыкальными композициями, так и конкурсами. Участники будут угадывать саундтреки, отвечать на вопросы и многое другое.

Когда: 27 октября в 20:00

Где: от Большой Посадского проспекта, 24.

Бронирование билетов: +7-981-795-37-46.