С 27 октября в Петербурге вводятся ограничения движения

В пятницу, 27 октября, в Петербурге вступят в силу новые ограничения на движение автомобильного транспорта, сообщают в ГАТИ.

Так, 27 октября и в период с 28 по 30 октября движение авто ограничат на проспекте Ю. Гагарина от Кузнецовской улицы до Благодатной улицы. В связи с продолжением ремонта полотна на улице Композиторов движение будет ограничено на перекрестке с улицей Хошимина в периоды с 22:00 27 октября до 7:00 28 октября, с 23:00 28 октября до 5:00 29 октября и с 23:00 29 октября до 5:00 30 октября. Кроме того, на участке улицы Композиторов в створе улицы Хошимина будет запрещено движение с 23:00 28 октября до 5:00 29 октября.

Продолжается дорожный ремонт и на Крестовском проспекте, где с 27 по 28 октября нельзя будет проезжать по участку от Спортивной улицы до Петроградской улицы, а 28 октября - по участку Спортивной улицы в направлении от проспекта Динамо к Крестовскому проспекту. Ремонт тротуарного покрытия станет причиной ограничения движения на Кронверкской набережной с 27 октября по 22 декабря на участке от Кронверкского проспекта до Каменноостровского проспекта. В аналогичный период времени будет введен запрет на проезд по участку Кронверкского проспекта от проспекта Добролюбова до Мытнинской набережной.

Кроме того, 26, 28 октября и 30 ноября с 08:00 до 22:00 движение транспортных средств ограничат в Кронштадте по улице Мануильского от Лазаревского переулка. до улицы. Восстания и Интернациональной улицы от Пролетарской улицы. до улицы. Мануильского будет временно прекращено.

Также с 00:00 30 октября до 23:59 18 ноября будет закрыта для движения крайняя правая полоса по улице. Радищева в направлении от Озерного переулка. к Ковенскому переулку.