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Тренировочные площадки ЧМ-2018 в Петербурге пообещали сдать в срок

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© Фото: gov.spb.ru
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    Строящиеся объекты показали Полтавченко.

    В среду, 25 октября, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вместе с вице-губернаторами Игорем Албиным  и Владимиром Кирилловым объехали строящиеся тренировочные объекты, которые готовят к ЧМ-2018.

    Так в Зеленогорске тренировочная площадка создается на территории детско-юношеской школы олимпийского резерва Курортного района. На этом объекте завершаются отделочные работы в корпусах, установка систем связи и безопасности.

    Кроме того, руководители Смольного побывали в Ломоносове, на территории Центра физической культуры, спорта и здоровья. Там идет возведение нового здания корпуса для команд. Осуществлена полная реконструкция футбольного поля, покрытого натуральным рулонным газоном с подогревом. Также на объекте установили ограждения теннисного корта и хоккейной коробки. Позже оборудуют тренажерный зал.

    Все необходимые работы ведутся без отставания от положенных контрактами сроков, сообщается на сайте Смольного.

    За 2017 Смольный потратит 27 млрд рублей на подготовку к ЧМ-2018. Основную часть денег получил комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), комитет по транспорту и комитет по строительству. Так, в 2017 году было направлено 19,9 млрд рублей, из них 2,6 млрд пошли на завершение строительства Пулковско-Дунайской развязки; 3,7 млрд - на два этапа второй очереди продолжения набережной Макарова; 3,9 млрд -на реконструкцию Песочной набережной, включая первую очередь строительства моста через остров Серный, который к началу сентябры был готов на 62%.

    Ранее 12 сентября в Петербурге завершилась церемония передачи стадиона «Турбостроитель» детско-юношеской школе олимпийского резерва ФК «Зенит». Стадион расположен на проспекте Металлистов. 

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