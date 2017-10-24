В продажу поступил «Подорожник» с символикой юбилея трамвая

СПб ГКУ "Организатор перевозок" выпустил проездной билет "Подорожник", посвященный 110-летнему юбилею петербургского трамвая. Электронные носители поступили в продажу ограниченной партией во вторник, 24 октября.
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Фото: СПб ГКУ "Организатор перевозок"
Функциональные возможности новой карты "Подорожник" те же, что и у обычной карты. На нее можно записать различные виды проездных билетов длительного пользования, а также использовать в виде электронного билета, который дает право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы.
Юбилейные проездные можно купить в кассах метрополитена.