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«Почта России» опровергла несвоевременную доставку запроса ФСБ к Telegram

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© Фото: НТВ

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Письмо было доставлено из Москвы в Великобританию за семь дней.

«Почта России» опровергла факт несвоевременной доставки международного письма в адрес гендиректора компании Telegram. В почтовом операторе читают, что письмо было доставлено вовремя, что подтверждается системой отслеживания почтовых отправлений по регистрационному номеру.

В «Почте России» подтвердили ранее озвученную информацию о том, что письмо была вручено адресату 21 июля. «Таким образом, письмо было доставлено в Великобританию в минимальные сроки - за 7 дней. При этом рекомендованные сроки доставки по направлению Москва - Великобритания для заказного письма составляют от 7 до 11 дней», - уточнили в компании.

Ранее руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, представляющей интересы Telegram в суде заявил, что запрос Фб не поступил к ним вовремя. «12 июля ФСБ попросила Телеграм прислать переписку нескольких пользователей до 19 июля. Но "Почта России" доставила письмо лишь 21 июля», - утчонил он.

Как стало известно ранее, 16 октября, мировой судья оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей. В конце сентября Дуров сообщал о том, что Федеральная служба безопасности России подготовила в отношении компании протокол об административном нарушении за «невыполнение антиконституционного закона Яровой».

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