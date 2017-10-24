Адвокат Telegram рассказал об опоздавшем из-за «Почты России» запросе ФСБ

"Почта России" не доставила вовремя запрос ФСБ в Telegram с требованием передать данные переписки пользователей, заявил руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, представляющей интересы Telegram в суде.

"12 июля ФСБ попросила Телеграм прислать переписку нескольких пользователей до 19 июля. Но "Почта России" доставила письмо лишь 21 июля", - написал Чиков во вторник в своём Telegram-канале.

При этом в сообщении указывается, что заказное письмо от ФСБ РФ на имя гендиректора мессенджера Telegram поступило на почту 14 июля.

Ранее, 16 октября, мировой судья оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей. В конце сентября Дуров сообщал о том, что Федеральная служба безопасности России подготовила в отношении компании протокол об административном нарушении за «невыполнение антиконституционного закона Яровой».