В ноябре в двух районах Петербурга запретят остановку

В ноябре в двух районах Северной столицы введут ограничения на остановку транспортных средств, сообщают в УГИБДД по городу и Ленобласти.

Ограничение остановки с 5 ноября будет введено на Малом проспекте Васильевского острова, на Парусной улице, где установят знак «Остановка запрещена».

С 12 ноября такие правила появятся в Центральном районе - на Захарьевской улице, от дома № 1 до дома № 5, где установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Ранее стало известно, что на шесть дней будет перекрыт перекресток проспекта Наставников и Ленской улицы.