В Петербурге может появиться центрально-кольцевая железная дорога

В Петербурге в будущем появится центрально-кольцевая железная дорога по аналогии с московской, заявил вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин в своем Telegram-канале.

«Решив вопрос восточного скоростного диаметра, мы сможем обеспечить дифференцированный подход к перемещению грузов из Морского порта Петербурга. Это означает, что часть железнодорожной инфраструктуры можно будет задействовать на перевозку пассажиров», — отметил он.

«Среди объектов, которые мы сегодня готовим к реализации в рамках нового Генерального плана, это развитие метрополитена, это создание Восточного скоростного диаметра, это создание 60 транспортных пересадочных узлов. Это возможное развитие Центрально-кольцевой железной дороги по аналогии с Москвой», - добавил Албин.

Пассажирское движение по Московской кольцевой железной дороге началосьв прошлом году.