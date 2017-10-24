Смольный отказал оператору Кузнечного рынка в приватизации объекта

Комитет имущественных отношений Петербурга отказал ООО «Кузнечный рынок» в приватизации одноименного торгового объекта, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на замглавы КИО Александра Германа.

По его словам, такое решение было принято, так как заявление от оператора поступило после расторжения договора аренды.

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Ранее правительство Северной столицы объявило о запуске масштабной программы реконцепции городских рынков. Пилотным проектом должен был стать Кузнечный. Кроме этого рынка в программу вошли Московский, Невский и Ломоносовский. Новые инвесторы получат рынки в аренду на 10 лет.

Сообщалось, что Смольный направил арендатору Кузнечного рынка уведомление о расторжении договора еще в июле, а в начале ноября планируется провести торги.