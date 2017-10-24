До 30 октября закрывается перекресток между проспектом Наставников и Ленской улицей

Лучшее в Петербурге
Куда сходить в Петербурге в октябре
Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.
"Мне приснилось небо Лондона": пять кафе и пабов с британской атмосферой
Когда на небе пасмурно и льет дождь, иногда хочется раствориться в этой атмосфере, вообразив, что ты – житель Туманного Альбиона. "Санкт-Петербург.ру" подскажет несколько мест, где это можно сделать приятнее всего.
Пять бесплатных секций и студий для юных петербуржцев
Актерскому мастерству, игре на музыкальных инструментах, авиамоделированию и многому другому школьники Северной столицы могут обучиться совершенно бесплатно. "Санкт-Петербург.ру" расскажет где.
Проверено на себе
«Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро
«Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.