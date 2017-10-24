До 30 октября закрывается перекресток между проспектом Наставников и Ленской улицей

Со вторника, 24 октября, по понедельник, 30 октября, на участке между проспектом Наставников и Ленской улицей будут проводиться дорожные работы.

Проезд для транспорта будет закрыт. Эти меры приняты в связи с реконструкцией трамвайных путей.

Пассажирам необходимо будет переходить на остановки, которые находятся по периметру квартала и расположены между Хасанской и Белорусской улицах, проспектам Косыгина и Индустриальным, сообщает комитет по транспорту.