Картина дня: нападение на журналистку и слухи об отставке Полтавченко

Самая популярная тема дня, по версии "Монитора", касается нападения на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Первыми об этом написали "Пятый телеканал" (13:15), "Бумага" (13:20) и mr7 (14:25)

Женщину ударили ножом в шею прямо в редакции. Пострадавшую доставили в институт Склифосовского, состояние оценивается как средне тяжелое. Журналист Владимир Варфоломеев на своей странице в Twitter написал, что "завершена операция, которую делали Тане, она переведена в палату", при этом подробностей о ее состоянии нет.

Профсоюз журналистов сделал заявление, что часть вины за нападение должны взять на себя федеральные телеканалы, которые ранее выпустили сюжеты, разжигающие ненависть в адрес Фельгенгауэр.

"Телеканал "Россия-24" неоднократно в своем эфире показывал сюжеты, в которых обвинял журналистов "Эха Москвы" и лично Татьяну Фельгенгауэр в работе "на Госдеп" и сотрудничестве с некими западными НКО, критике власти и якобы участии в митингах Навального. В сюжетах утверждается, что радиостанция занимается антигосударственной деятельностью и должна носить статус иностранного агента. При этом обвинения высказывались на фоне портрета Татьяны и ее коллег Александра Плющева и Максима Курникова. Мы считаем, что эти сюжеты разжигают ненависть в адрес наших коллег и могли спровоцировать нападении на Татьяну неуравновешенного человека", - говорится в тексте заявления.

Вторая по популярности тема дня касается губернатора Петербурга. Днем 23 октября, канал "Дождь" со ссылкой на источника в администрации президента и собеседника, близкого к Кремлю, сообщил, что Полтавченко могут отправить в отставку сразу после выборов президента, которые пройдут в марте 2018 года.

После этого пресс-секретарь главы Петербурга Андрей Кибитов прокомментировал возможное увольнение губернатора фотографией уток. "Только что передали эксклюзивное фото источников телеканала "Дождь", - гласит подпись к фотографии.

Самыми оперативными 23 октября стали "Пятый канал», "Бумага" и "Деловой Петербург".