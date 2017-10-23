Петербургские дороги начали готовить к зиме

Накануне, 22 октября, в Петербурге завершился летний сезон работы дорожных предприятий. Теперь на дежурство выпустили специальную технику, а транспортные пути начали обрабатывать слабосолевым раствором, который не позволяет появиться скользкой пленке, сообщат в комитете по благоустройству Петербурга.

Теперь на дорогах города прекратили работы с водой. При угрозе заморозков спецтехника будет дежурить на мостах, путепроводах, набережных, спусках и подъемах, которые обслуживает комитет по благоустройству, каждую ночь.

В комитете уточняют, что за мойку дорог водители иногда ошибочно принимают обработку опасных участков противогололедной смесью. На самом деле машины распыляют по проезжей части слабосолевой раствор, который не дает образоваться скользкой пленке на дороге при переходе температуры на «минус».

Летний сезон в этом году начался 23 апреля. С этого дня дорожникам удалось вывезти с улиц Северной столицы более 162 тыс. тонн мусора и смета. С марта по октябрь для мытья улиц дорожники воспользовались почти 870 тыс. тонн воды.