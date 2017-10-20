Картина дня: заморозки в Петербурге и проблемы в Пулково

Самая популярная новость дня по версии Монитора, касается погоды в Петербурге. Первыми об этом написали "Бумага" (08:20), 78.mchs.gov.ru (14:25), и "Невские новости" (15:25).

Стало известно о первых заморозках. Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на субботу, 21 октября, температура в Петербурге опустится до -3 градусов. Днем в городе и области потеплеет лишь до +5 градусов. В воскресенья схожая погода сохранится.

Из-за перепада температур на дорогах возможна гололедица. Спасатели просят водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим на проезжей части.

Еще одна популярная тема дня – проблемы в аэропорту Пулково. Накануне вечером, 19 октября, там задержали сразу несколько рейсов из-за нехватки трапов. Первыми на проблему пожаловались пассажиры самолета из Вены, они полтора часа ждали высадки из самолете.

В четыре часа дня диакон Андрей Кураев написал в «Живом журнале»: «Пулково: в аэропорту царит хаос. Так сказал командир судна на 40-й минуте ожидания трапа». Позднее, в период с 18:00 до 22:00, из 39 рейсов вовремя были отправлены 16, пишет «Фонтанка.ру». Например, были задержаны вылеты в Краснодар, Калининград, Москву, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Волгоград, Сочи, Алматы, Омск, Мурманск, Прагу и Ош.

Самыми оперативными из петербургских СМИ 20 октября стали "Деловой Петербург", "Невские новости" и "Бумага".