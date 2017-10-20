Суд арестовал предполагаемого лидера петербургской ячейки ИГ

В Петербурге арестован подозреваемый в руководстве ячейкой «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) гражданин Таджикистана. Фархот Назаров отправлен в СИЗО до 12 декабря.

Октябрьский районный суд вечером в пятницу, 20 октября, удовлетворил ходатайство следствия о заключении Назарова под стражу. Он является основным фигурантом уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом Петербурга по статье 205.1 УК «Содействие террористической деятельности».

Местную ячейку ИГ «накрыли» 19 октября в Кингисеппе, именно там проживал 33-летний гражданин Таджикистана, который был главой петербургского «филиала». По версии следствия, он занимался преимущественно вербовкой, а рекрутов подыскивал и убеждал через мессенджеры, в том числе через официально заблокированную в РФ интернет-рацию Zello.

При обыске у гражданина Таджикистана нашли не только исламскую литературу и пистолет с патронами, но и 50 грамм растительного наркотика. Также из его квартиры забрали весы, технику и средства связи.

Одного из будущих боевиков полиция нашла в Невском районе Петербурга. На Шлиссельбургском проспекте оперативники задержали мужчину 28 лет. По предварительно информации, он готовился к поездке на подконтрольную террористам территорию, где собирался пройти военную подготовку в лагерях «джихадистов».