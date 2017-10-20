В российских магазинах наценки на овощи достигли 60%

В России оптовые и розничные надбавки на овощи в этом году достигают 60%, в то же время наценки на молоко и мясо составляют около 20%. Такие данные Минсельхоза РФ приводят Известия.

По информации издания, оптовые и розничные наценки на овощи открытого грунта составляют 60,5%, на тепличные овощи — 36,8%. В то же время надбавки на цельное питьевое молоко и мясо (говядину) — в три раза меньше: на молоко — 20,1%, на мясо — 20,5%.

Так, по оценке Плодоовощного союза, надбавка на овощи открытого грунта (это, как правило, борщевой набор: картофель, капуста, лук, свекла, морковь) может достигать даже 100%. Сети объясняют это тем, что подобная продукция быстро испортится или она может быть не совсем качественной.

В Петербурге за последние две недели подешевели пельмени. Две недели назад они росли в цене до 440 рублей за 1 килограмм, теперь опять откатились к 410 рублям. Теряет в цене и хлеб: он подешевел на четверть. Буханка теперь стоит почти 44 рубля вместо 54 ранее, сообщает АБН.