Петербуржцев позвали на субботник

В субботу, 21 октября, жители города могут принять участие в Дне благоустройства. определено 798 участков, перечень которых опубликован на сайте жилищного комитета.

Так, в Адмиралтейском районе воспитанники подростково-молодежных клубов проведут акцию по очистке комплекса Колонны Славы на Измайловском проспекте, 7а.

В Василеостровском районе школьники будут наводить порядок в Румянцевском саду и парке Декабристов, сквере на Среднем проспекте В.О., д. 87; армянская диаспора Петербурга примет участие в уборке Камского сада; региональная общественная организация «Культурно-просветительский центр «Дагестан» – на территории между улицой Беринга, берегом Смоленки и Смоленским кладбищем.

В Центральном районе состоится награждение самых активных жителей по итогам акции по благоустройству дворовых территорий «Наш дом». Также в районе пройдут акции по уборке Таврического и Некрасовского садов.